Sky - Sampdoria, Giampaolo a un passo dall'esonero: due ex le alternative

Dopo la sconfitta interna per 0-3 contro il Monza e l'ultimo posto in classifica, la Sampdoria sembra di aver deciso di cambiare allenatore. Marco Giampaolo è sempre più a rischio e l'esonero ormai sembra prossimo. In caso di addio di Giampaolo, si aprono due possibilità, entrambi eventuali ritorni: Claudio Ranieri e Roberto D'Aversa, ancora sotto contratto con i blucerchiati fino al 2024. A riportarlo è Sky Sport.