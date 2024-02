Sky - Sassuolo, fiducia a tempo per Dionisi: c’è un nome in pole in caso di esonero

Alessio Dionisi e un futuro tutto da scrivere.

Alessio Dionisi e un futuro tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico del Sassuolo è in bilico e la gara contro il Torino, in programma per sabato al Mapei Stadium, sarà decisiva per la sua permanenza sulla panchina del club neroverde. Dopo il 4-2 del Dall'Ara contro il Bologna, con Lauriente e compagni per due volte in vantaggio ma poi sconfitti dai felsinei, la società ha valutato con attenzione la posizione dell'allenatore, al quale è stata confermata la fiducia, almeno fino alla prossima gara di campionato.

Con una sconfitta sarebbe esonero.

Se il Sassuolo dovesse però perdere contro i granata Dionisi verrebbe quasi certamente esonerato, visto che la classifica è complicatissima. I neroverdi hanno infatti soltanto un punto di vantaggio su Hellas Verona, Cagliari ed Empoli, e si trovano al quindicesimo posto, con la vittoria che manca dallo scorso 6 gennaio, quando un gol di Pinamonti regalò i tre punti contro la Fiorentina.

Grosso in pole.

In caso di addio al tecnico il primo nome nella lista della dirigenza per la sostituzione di Dionisi sarebbe quello di Fabio Grosso, reduce dall'esperienza in Ligue 1 con il Lione. La società ha valutato anche Davide Ballardini e Leonardo Semplici, ma il campione del mondo 2006 con l'Italia sarebbe in vantaggio, con il Sassuolo che non vuole farsi trovare impreparato nel caso arrivasse una sconfitta contro il Torino sabato.