Sky - Sassuolo, no di Gattuso. Trattativa Grosso in fase di stallo: per ora promosso Bigica

Dopo il ko casalingo contro l'Empoli il Sassuolo ha esonerato Alessio Dionisi. La dirigenza emiliana ha momentaneamente affidato la prima squadra all'allenatore della Primavera, Emiliano Bigica, ma in giornata sono continuate le trattative con Fabio Grosso.

Dopo il no di Gennaro Gattuso il Sassuolo tratta con l'altro Campione del Mondo del 2006 Grosso, ma le parti non hanno ancora trovato l'intesa. L'ex tecnico del Lione vorrebbe allenare da giugno. In caso di arrivo immediato chiede un contratto da due anni e mezzo, mentre il club neroverde ne propone uno da un anno e mezzo, valido anche in caso di retrocessione in Serie B. Per ora scelta quindi la soluzione interna, con Bigica che inizierà a preparare la gara di mercoledì con il Napoli, ma si attendono nuovi sviluppi. A riferirlo è Sky Sport.