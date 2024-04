Sky - Thiago Motta al posto di Allegri: la Juve lavora per il cambio in panchina

Thiago Motta per il dopo Allegri? Ci pensa la Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it

Thiago Motta per il dopo Allegri? Se a fine stagione dovesse essere addio dopo l'avventura bis di Max Allegri allora è proprio l'attuale allenatore del Bologna il preferito dalla Juventus per il futuro della panchina. Motta sta facendo una stagione eccezionale coi rossoblù, sempre più quarto in classifica e proiettato verso una storica qualificazione nell'Europa dei big.

Al momento, il club bianconero è concentrato sul doppio obiettivo della qualificazione Champions e della Coppa Italia, poi ci sarà il confronto con la società per capire se andare avanti oppure no. La Juve, intanto, ha anche avviato i primi contatti proprio con due giocatori simbolo del Bologna di Motta. Lo riporta Sky.