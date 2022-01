Sky - Tottenham, Kulusevski a un passo per 40mln! Vicino anche Bentancur

Trattativa ai dettagli per portare Dejan Kulusevski dalla Juventus al Tottenham. I due club hanno superato l'impasse sulla formula scelta per portare il giocatore svedese in Premier League. Gli Spurs hanno accettato il prestito con obbligo di riscatto, legato a un certo numero di presenze di qui a fine stagione per Kulusevski o alla qualificazione del club allenato da Antonio Conte alla prossima edizione della Champions League.

Il riscatto di Kulusevski nella prossima estate sarebbe fissato a una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Gli Spurs cercano anche un centrocampista e, come riporta Sky Sport, in questo caso si stanno rivolgendo sempre alla Juventus: lavori in corso per portare in Inghilterra Rodrigo Bentancur. Il giocatore ha detto no alla proposta dell'Aston Villa ma è attratto dalla possibilità Tottenham.