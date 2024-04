Sky - Udinese, Cioffi verso l'esonero: contatti con Fabio Cannavaro e Reja

Il ko dell'Udinese contro il Verona potrebbe costare la panchina a Gabriele Cioffi.

Il ko dell'Udinese contro il Verona potrebbe costare la panchina a Gabriele Cioffi. Dopo le riflessioni della notte, il club friulano sembra deciso per il cambio di allenatore in vista delle ultime giornate di campionato, la decisione verrà presa oggi.

Dopo aver valuto Leonardo Semplici e Andrea Stramaccioni, che si sono defilati (il primo avrebbe voluto un un contratto più lungo, l'ex Inter preferirebbe non abbandonare le collaborazioni tv in corso per solo poche giornate), a sorpresa sono stati avviati i primi contatti con Fabio Cannavaro. L'ex Pallone d'Oro vorrebbe il suo staff e il fratello Paolo come vice: la società bianconera vuole l'ex secondo di Cioffi Pinzi come condizione indispensabile nello staff perché ritiene che abbia la necessità di un garante. Oltre ai nomi già citati, spunta anche quello di Edy Reja. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.