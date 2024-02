Sky - Visite fatte per Zielinski, non Taremi: l’Inter vuole evitargli problemi col Porto

Oggi in casa Inter doveva essere il giorno di Mehdi Taremi.

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi in casa Inter doveva essere il giorno di Mehdi Taremi. L'attaccante, rientrato mercoledì dall'impegno in Coppa d'Asia, era atteso in giornata da Oporto per svolgere le visite mediche di routine prima di legarsi alla società nerazzurra.

L’Inter ha però preferito annullare tutto e rinviare le visite a data da destinarsi probabilmente per evitare evitare problemi al giocatore, che deve ancora giocare gli ultimi quattro mesi della sua esperienza in Portogallo. Nulla di compromesso, l'affare non è in dubbio. Le parti quindi organizzeranno le visite prossimamente e in segreto: la stessa trafila seguita per Piotr Zielinski, altro acquisto a parametro zero della dirigenza nerazzurra. A riferirlo è Sky Sport.