Sky - Zaniolo, trauma in iperflessione al ginocchio già operato: oggi esami a Villa Stuart

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha aggiornato sulle condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo attraverso Twitter: "Zaniolo trauma in iperflessione al ginocchio sinistro, già operato per la rottura del crociato. Oggi esami strumentali a Villa Stuart. Per ora dalla prima visita a caldo dei medici, sembra per fortuna non esserci lesione ai legamenti".