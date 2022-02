Sky - Zapata tiene in ansia l’Atalanta: domani gli esami strumentali

In casa Atalanta preoccupano le condizioni di Duvan Zapata, che potrebbe di nuovo restare fuori a lungo. Secondo Sky Sport è ancora troppo presto per avere una diagnosi e si dovrà attendere domani quando sarà eseguita la risonanza magnetica. L'attaccante colombiano, nel corso della sfida persa col Cagliari, in un’azione vicino all’area di rigore è scivolato e nel rialzarsi ha sentito un riacutizzarsi del problema. Si teme una ricaduta che significherebbe dover fare a meno del centravanti per altri 30-40 giorni.