Sky News Arabia conferma trattativa con Investcorp: il Milan sarebbe il 1° club arabo di A

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Anche la redazione di Sky News Arabia conferma la notizia lanciata da Reuters riguardante la trattativa tra Investcorp, società del Bahrain, ed Elliott per l'acquisto del Milan (con cifre che si aggirano sul miliardo di euro). I colleghi del Golfo sottolineano come, in caso di accordo, il Milan diventerebbe il primo club in Serie A di proprietà araba.