Skytg24 - Juventus, caso plusvalenze: ostacolato il controllo della Consob sul bilancio del club?

TuttoNapoli.net

Sky TG24 fa il punto sul caso plusvalenze che riguarda la Juventus: contro i bianconeri si configurerebbero, secondo l'accusa, 2 reati: falso in bilancio e false comunicazioni rivolte al mercato, visto che la Juve è una società quotata in borsa. Si configura, quindi, anche l'accusa di aver ostacolato il controllo della Consob sul bilancio della società. Per quanto riguarda, invece, gli stipendi, l'accusa ha modo di ritenere che i compensi ai quali i giocatori della Juve hanno rinunciato ammontino a 1 solo mese, e non a 4 come dichiarato dalla società nel marzo del 2020, mentre le altre 3 mensilità sarebbero state differite. Per gli indagati, 16 in totale, si attende la richiesta di rinvio a giudizio.