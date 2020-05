I social insorgono: "Perché dalla Juve nessun messaggio per la morte di Simoni?"

Morto all'età di 81 anni Gigi Simoni, gentiluomo del calcio, ex allenatore - tra le altre - di Inter e Napoli. Tanti i club che hanno speso parole d'elogio per Simoni, lo hanno fatto soprattutto sui social, anche semplicemente con un messaggio. Molti tifosi, proprio sui social, si sono sorpresi del fatto che tra i pochissimi club che non hanno dedicato un messaggio a Simoni c'è anche la Juve, storica 'rivale' di quando lui sedeva sulla panchina nerazzurra.