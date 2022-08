Sportitalia - Verona, società scontenta di Cioffi: è già osservato speciale

Ricordiamo che tra 6 giorni ci sarà il debutto in campionato contro il Napoli in programma il 15 agosto alle 18.30.

Notizia dell'ultima ora diffusa dal giornalista e direttore di Sportitalia Michele Criscitiello: “Verona, società non contenta dell’operato di Cioffi. L’ex allenatore dell’Udinese già osservato speciale del club di Setti”. Ricordiamo che tra 6 giorni ci sarà il debutto in campionato contro il Napoli in programma il 15 agosto alle 18.30.