I tifosi del Tottenham contro Paratici: "Presi gli scarti della Juventus"

Sono ore di tensione in casa Tottenham. I tifosi degli Spurs sono infatti furiosi con il tecnico Antonio Conte e con il ds Fabio Paratici, rei il primo di non aver dato un gioco alla squadra e il secondo per aver acquistato degli scarti della Juventus. Il riferimento è ovviamente a Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, sebbene per entrambi sia ancora presto per lanciare giudizi definitivi. Quel che è certo è che i londinesi arrivano da tre sconfitte di fila e sono ad oggi molto lontani dall'obiettivo minimo, il quarto posto. Addirittura c'è chi ipotizza che a fine stagione Conte potrebbe anche lasciare come fatto in precedenza sulle panchine di Juventus e Inter.