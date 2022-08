Times - Sanzioni Financial Fair Play, ecco perché la Juve è il club a rischiare di più

Nell'ambito dei provvedimenti che la UEFA sta studiando per lo sforamento del Financial Fair Play, la Juventus è il club italiano a rischiare di più

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'ambito dei provvedimenti che la UEFA sta studiando per lo sforamento del Financial Fair Play, la Juventus è il club italiano a rischiare di più, scrive oggi il Times. Vista la battaglia legale in atto per la Superlega: bianconeri e Barcellona rifiutano una negoziazione con la UEFA per ridurre l’entità delle sanzioni e la punizione della UEFA potrebbe essere ancor più pesante rispetto a quelle attese da Inter e Roma, le quali rischiano multa e persino delle limitazioni alla campagna trasferimenti.