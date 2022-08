Tmw - Altro ko per il Monza, voto 5 per Petagna: “Fuori condizione, statico e macchinoso”

Terza sconfitta per il Monza che in tre gare di Serie A non ha raccolto neanche un punto.

Terza sconfitta per il Monza che in tre gare di Serie A non ha raccolto neanche un punto. L’Udinese, grazie ad una rimonta completata nella ripresa, ha strappato i tre punti ai brianzoli. Al termine della gara, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato le pagelle delle due squadre. Voto 5 per l’ex Napoli Andrea Petagna: “Non è ancora in condizione e si vede. L'atteggiamento è giusto, ma è troppo statico e macchinoso. Il gioco del Monza, in contropiede, non lo favorisce”.