Tmw - Atalanta bruciata nella corsa a Stengs: è ad un passo dal Nizza di Galtier

Italiane bruciate nella corsa a Calvin Stengs dell'AZ Alkmaar. C'era con forza l'Atalantasull'esterno d'attacco del club olandese ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il giocatore è arrivato a Nizza per definire l'accordo col club francese. Intesa a un passo tra le parti, affare da 10 più bonus. Classe 1998, la Dea ha seguito con attenzione il giocatore per lungo tempo considerandolo un prospetto perfetto per il gioco di Gian Piero Gasperini. Ma il Nizza di Galtier sembra esser stato più convincente.