Tmw - Atalanta spalle al muro: per sostituire Duvan contatti con Diego Costa

Sono giorni di valutazioni in corso in casa Atalanta. La sconfitta contro la Fiorentina e quella con il Cagliari rischiano di pesare abbastanza nel computo della stagione nerazzurra, soprattutto considerando la sfida contro la Juventus di domenica sera. Con i bianconeri non è un'ultima spiaggia, ma può essere vista come la partita della verità dopo cinquanta giorni con una sola vittoria in campionato - contro l'Udinese - ma due sconfitte contro la Roma e il Cagliari, più i pareggi con Inter, Lazio e Genoa: 6 punti in 6 partite, un ruolino che qualche perplessità può lasciarlo soprattutto in vista della volata per il quarto posto. Dopo qualche giorno di attesa, per capire quali sono le condizioni di Duvan Zapata, c'è stato un contatto per il brasiliano Diego Costa