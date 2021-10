Tmw - Atalanta, tegola Pessina: il centrocampista out per circa due mesi

Pessima notizia per l'Atalanta, che dovrà rinunciare a Matteo Pessina per quasi tutto il resto del 2021: confermati i timori seguiti all'infortunio rimediato proprio contro la sua ex squadra, il Milan, nel posticipo domenicale. Per il centrocampista della Nazionale lesione di II grado al flessore della coscia destra. Gli serviranno un paio di mesi per tornare a disposizioni di Gasperini e Mancini, che ha chiamato al suo posto Dimarco nella giornata di ieri. A riportarlo è Tuttomercatoweb.