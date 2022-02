Tmw certifica la crisi dell'Inter: febbraio disastroso con soltanto 2 punti

L'Inter che non vince in campionato dal match del 22 gennaio contro il Venezia ha archiviato ieri un mese di febbraio a dir poco disastroso

L'Inter che non vince in campionato dal match dello scorso 22 gennaio contro il Venezia ha archiviato nella giornata di ieri un mese di febbraio a dir poco disastroso. In questo mese, la squadra di Simone Inzaghi ha disputato quattro partite e non ha mai vinto: due pareggi contro Napoli e Genoa, due sconfitte contro Milan e Sassuolo. Fortemente compromesso anche il cammino in Champions League a causa dello 0-2 incassato a San Siro lo scorso 16 febbraio nella sfida contro il Liverpool.

L'unica gioia è arrivata dalla Coppa Italia, l'8 febbraio. Un 2-0 alla Roma che ha permesso ai nerazzurri di staccare il pass per il doppio confronto in semifinale col Milan.

Così l'Inter nel mese di febbraio

5 febbraio - Inter-Milan 1-2 (Serie A)

8 febbraio - Inter-Roma 2-0 (Coppa Italia)

12 febbraio - Napoli-Inter 1-1 (Serie A)

16 febbraio - Inter-Liverpool 0-2 (Champions League)

20 febbraio - Inter-Sassuolo 0-2 (Serie A)

25 febbraio - Genoa-Inter 0-0 (Serie A)