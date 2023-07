Tmw - Colpo Milan, Chukwueze ad un passo: l'esterno amico di Osimhen si avvicina

Scatto importante del Milan nelle ultime ore su Samuel Chukwueze

Scatto importante del Milan nelle ultime ore su Samuel Chukwueze. Secondo quanto raccolto da TMW il club rossonero si è avvicinato moltissimo alle richieste del Villarreal, arrivando a offrire quasi 30 milioni di euro e adesso l’operazione si può chiudere anche in tempi brevi. Mancano soltanto pochi dettagli, ma sarà con ogni probabilità lui ad essere il secondo e ultimo extracomunitario acquistato dalla società di via Aldo Rossi in questa sessione di mercato, dopo l'arrivo di Loftus-Cheek.

Proprio per questo motivo, contestualmente, il Milan vuole prima bloccare una prima punta comunitaria, in modo da lasciare definitivamente la pista Taremi, che non potrà dunque arrivare alla corte di Stefano Pioli. Sono giorni decisivi per la scelta in attacco della dirigenza rossonera, il Milan prepara l’affondo decisivo per Chukwueze.