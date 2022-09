Tmw - Da colpo di mercato a possibile problema: il Monza alle prese col caso Petagna

Ad oggi Andrea Petagna non ha ancora avuto modo di essere un valore aggiunto per la squadra costruita da Adriano Galliani

Doveva essere uno dei tanti colpacci di mercato del Monza in questa estate, ma ad oggi Andrea Petagna non ha ancora avuto modo di essere un valore aggiunto per la squadra costruita da Adriano Galliani. Nelle prime 5 stagionali il classe '95 ha sempre giocato, ma di gol neanche l'ombra. E ieri, contro il Lecce, ecco la tribuna sospetta decisa all'ultimo momento. Inizialmente si è parlato di una divergenza di vedute fra l'attaccante e Stroppa, anche se il tecnico nel post partita ha provato a smorzare la questione: "Scelta forzata, ha avuto un affaticamento". I dubbi comunque restano. Come resta il dato statistico che al momento inchioda l'ex Napoli.

In estate il Monza lo ha inseguito e corteggiato. Da una parte c'era il sogno Icardi, dall'altra la volontà di chiudere col Napoli per il giocatore che col riscatto potrà arrivare a costare circa 15 milioni di euro al club di Silvio Berlusconi. Un investimento importante insomma, per una squadra alla prima esperienza assoluta in Serie A. Che però ancora non ha ripagato per quelle che erano le alte aspettative. L'andamento a rilento della squadra non lo ha certamente aiutato, ma la tribuna di ieri spiega anche come la situazione non sia particolarmente serena nel club brianzolo reduce dal primo punto della sua stagione.