Tmw - De Paul, è fatta all'Atletico: scambio di documenti in corso

Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid. L’Udinese e i Colchoneros sono alle battute finali, affare allo scambio dei documenti. Operazione in chiusura per 35 milioni di euro più bonus. Si stanno limando proprio adesso gli ultimi dettagli. La prossima settimana il giocatore, che ha già parlato più volte con Simeone mostrandogli grande volontà di sposare il progetto Atletico Madrid, si sottoporrà alle visite mediche di rito. Poi arriverà la firma sul quinquennale. Atletico Madrid-De Paul, affare ai dettagli. Il Cholo, che rinnoverà a breve fino al 2024, sta per avere un nuovo rinforzo di spessore. Lo scrive TMW.