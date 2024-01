Tmw - Fiorentina su Gudmundsson: il Genoa chiede 30mln per cederlo

Non è conclusa la trattativa tra la Fiorentina e il Genoa per Albert Gudmundsson

Non è conclusa la trattativa tra la Fiorentina e il Genoa per Albert Gudmundsson. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti tra le parti, verosimilmente dopo che la società viola avrà definito la trattativa per Andrea Belotti, ma non sarà comunque facile per il club gigliato riuscire a convincere i rossoblù, che non vorrebbero rinunciare all'islandese nella seconda parte della stagione.

Il punto sulla trattativa.

Come noto, il Genoa ha fissato a 30 milioni di euro la cifra per lasciar partire il calciatore, autore di 9 gol nella Serie A in corso, mentre la Fiorentina era più orientata a offrire 20 nella giornata di ieri. Quasi certamente ci sarà una proposta da parte del club toscano, intorno ai 25 milioni. Da capire se il Genoa rimarrà arroccato sulle sue posizioni, ma la trattativa è pronta a scaldarsi ulteriormente in queste ore.