TMW - Guai Milan nella corsa Champions: Ibrahimovic e Theo saltano anche la Lazio

Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez verso il forfait nel big match di lunedì contro la Lazio. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante svedese e il laterale francese non dovrebbero infatti recuperare in tempo per partire dal 1' nella sfida Champions tra rossoneri e i biancocelesti. A Milanello filtra invece ottimismo per l'impiego, in mezzo al campo, di Ismael Bennacer.