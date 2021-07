Tmw - Hysaj, visite mediche in corso con la Lazio: contratto fino al 2025

Visite mediche in corso con la Lazio per Elseid Hysaj. L'esterno classe '94 - svincolatosi dal Napoli lo scorso 1° luglio - in queste ore sta sostenendo i primi test al Lazio Lab di Formello, nel pomeriggio invece è prevista la seconda parte presso la clinica Paideia. Il tutto, prima della firma sul contratto (quadriennale, ndr) coi biancocelesti che permetterà al giocatore di riabbracciare Maurizio Sarri in panchina. Lo rivela TMW.