TMW - Iachini verso l'esonero: già scelto il nuovo allenatore della Fiorentina

Ore calde per Beppe Iachini dopo il pareggio di questa sera tra la sua Fiorentina e il Parma. Secondo TMW, la sensazione è che si vada verso un cambio di panchina. E il nome caldo è quello di Cesare Prandelli. Domani il giorno decisivo dopo attente riflessioni da parte di Rocco Commisso, ma lo 0-0 contro il Parma potrebbe non bastare a Iachini per la conferma. Lavori in corso. La Fiorentina può cambiare guida tecnica ma tanto dipenderà dal confronto di domani.