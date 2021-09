Tmw - Il Cagliari riparte da un ex Napoli: accordo con Mazzarri per il post-Semplici

Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Cagliari. Accordo raggiunto in serata, dopo una trattativa portata avanti per tutto il pomeriggio, sulla base di un contratto biennale. Giulini ha quindi chiuso per quello che oggi, dopo l'esonero di Semplici, è emerso come il primo obiettivo per la panchina, con Mazzarri che batte quindi la concorrenza di Iachini.