Tmw - Il successo di Napoli non basta a Thiago Motta: lo Spezia discute col sostituto

Il successo contro il Napoli potrebbe non bastare a Thiago Motta per restare sulla panchina dello Spezia e come riportato da Sportmediaset il direttore sportivo del club ligure, Roberto Pecini, sta discutendo con Marco Giampaolo, che a partire da domani dovrà decidere se accettare o meno, con lo Spezia che attende una risposta dall'allenatore.