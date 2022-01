Tmw - Iniziata la trattativa tra Inter e Atalanta per Gosens: il tedesco è pronto a dire sì

Ha preso il via questo pomeriggio la trattativa tra Inter e Atalanta per Robin Gosens. Stando a quanto riportato da Tuttmercatoweb.com, le società sono in contatto diretto. Il giocatore è pronto a dire sì in una trattativa dove le parti sembrano avvicinarsi: prestito con obbligo condizionato, l'esterno tedesco poi sarà, in caso di fumata bianca, in contatto con Marotta-Ausilio per valutare i contorni del contratto. Ma la trattativa per l'addio a Bergamo è già iniziata.