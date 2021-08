Tmw - Inter, è fatta per Correa dalla Lazio: arriverà a Milano nel pomeriggio

Dopo l'accordo totale trovato poche ore fa tra Lazio e Inter, Joaquin Correa è pronto a diventare un giocatore nerazzurro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il giocatore è atteso a Milano nel pomeriggio, mentre nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito per poi recarsi in sede per le firme.