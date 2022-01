Tmw - Inter, ecco Onana! Il portiere camerunese è a Milano per chiudere

André Onana si prepara a iniziare la sua nuova avventura all'Inter. Questa notte il portiere camerunese si è imbarcato su un volo privato da Yaoundé che stamattina intorno alle 7 lo ha portato in gran segreto a Milano. Stretta finale e già possibile visite coi nerazzurri, che - come raccontatovi in anteprima da TMW - hanno ormai da tempo trovato un'intesa con l'entourage del portiere in scadenza di contratto con l'Ajax.