Tmw - Inter, idea Dia per l'attacco: incontro con la Salernitana

Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, in giornata a Milano ha incontrato la dirigenza dell’Inter. Incontro interlocutorio con la dirigenza nerazzurra, con il club di viale della Liberazione che ha sempre gli occhi vigili su Boulaye Dia. In tutto questo però alla Salernitana piacciono diversi giovani nerazzurri, come per esempio Giovanni Fabbian o Sebastiano Esposito. In questo primo summit si sono portati avanti i discorsi tra i club, che si riaggiorneranno sicuramente nel corso dei prossimi giorni, per capire se intavolare alcune trattative sia in un senso che nell'altro.