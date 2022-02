Tmw - Inter, ricorso per Bastoni: si punta a riduzione squalifica

L'Inter proverà ad accorciare la squalifica comminata ad Alessandro Bastoni dal Giudice Sportivo, in seguito a quanto accaduto durante il derby di Milano dello scorso weekend: il Giudice Sportivo ha fermato per due giornate il centrale e per una il tecnico Simone Inzaghi. Stando a quanto da noi raccolto, il club nerazzurro inoltrerà ricorso per la decisione che riguarda il difensore, accettando invece la decisione sull'allenatore piacentino. Lo riporta la redazione di Tuttomercatoweb.