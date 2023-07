Tmw - Inter sempre più vicina a perdere Onana: pronta offerta decisiva dello United, le cifre

Il Manchester United è pronto a fare l'offerta decisiva per chiudere presto la trattativa André Onana con l'Inter.

Il Manchester United è pronto a fare l'offerta decisiva per chiudere presto la trattativa André Onana con l'Inter. Dopo i 50 milioni cash proposti la scorsa settimana da parte dei Red Devils, adesso la formazione allenata da Erik ten Hag si prepara a rilanciare. L'ultima offerta è stata di 50 più 5 di bonus ma la sensazione è che a 55 con 5 di bonus, che potrebbero partire da Manchester all'inizio della prossima settimana, il club di Steven Zhang dira di sì e cederà l'estremo difensore camerunense.

I nerazzurri sono già al lavoro per prendere l'erede. Oggi in Francia è emerso il nome di Hugo Lloris del Tottenham (che come titolare ha già preso Guglielmo Vicario dall'Empoli), intanto l'Inter ha trovato l'accordo con Anatolyi Trubin dello Shakhtar Donetsk sull'ingaggio e ora cerca quello col club ucraino. In pista c'è anche il nome di Yann Sommer del Bayern Monaco. A riferirlo è TMW.