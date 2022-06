Tmw - Inter, si avvicina l'addio di Skriniar: c'è il rilancio del PSG, le cifre

Skriniar, dal canto suo, osserva l'evolversi degli eventi. Aveva già un accordo con l'Inter per il rinnovo del contratto scadenza 2023.

Prosegue no stop la trattativa per il trasferimento di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. Il PSG ha nel centrale slovacco il primo obiettivo per la difesa e ha alzato la sua proposta, portandola fino a 50 milioni di euro.

Non è ancora abbastanza, ma ora il club campione di Francia non è troppo lontano dal traguardo perché l'Inter - che per un paio di settimane è rimasta ferma sulla richiesta di 70 milioni di euro - ha ora leggermente abbassato le sue pretese: 60/65 milioni di euro. Facendo intendere che un'offerta da 60 milioni di euro più bonus potrebbe essere quella giusta per portare alla fumata bianca.

Skriniar, dal canto suo, osserva l'evolversi degli eventi. Aveva già un accordo con l'Inter per il rinnovo del contratto scadenza 2023 e non sarà lui a forzare la cessione. Se però è l'Inter a metterlo sul mercato allora la situazione cambia e, in caso di accordo tra le due società, è pronto a dire sì al PSG.

In questo senso, tra i parigini e il calciatore nerazzurro c'è già una bozza d'accordo, a 7 milioni di euro netti a stagione, per 4/5 stagioni. Tutto quindi è ora nelle mani dei due club, ma giorno dopo giorno l'accordo si avvicina sempre più.