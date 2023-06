Tmw - Inter, vertice con Inzaghi: non si è parlato di rinnovo

Emergono le prime indiscrezioni dopo l'incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter andato in scena oggi pomeriggio

Emergono le prime indiscrezioni dopo l'incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter andato in scena oggi pomeriggio, nel quale era presente anche il presidente Steven Zhang. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, il rinnovo non è stato un tema all'ordine del giorno.

Secondo quanto filtra dall’Inter, il clima era abbastanza sereno e sono stati messi sul tavolo i programmi per la prossima stagione: il budget non sarà altissimo e sostanzialmente, come accaduto anche negli scorsi anni, servirà prima cedere e poi acquistare, anche se non è in programma uno smantellamento della rosa. La differenza rispetto a un anno fa è che non ci sarà fretta di chiudere operazioni in uscita entro il 30 giugno.