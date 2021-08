Tmw - Juve, Kaio Jorge rientra in Brasile: ecco quando tornerà a Torino

Concluse le visite mediche per Kaio Jorge, ma il nuovo attaccante della Juventus non inizierà subito la sua nuova avventura in bianconero. Il talento classe 2002, infatti, domani, tornerà in Brasile per risolvere delle questioni burocratiche. Il suo rientro in Italia è previsto entro il weekend e a quel punto, con doppio tampone negativo, si potrà finalmente aggregare alla squadra di Massimiliano Allegri per affrontare la nuova tappa della sua carriera calcistica.