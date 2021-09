Tmw - Juve seconda in classifica se le partite durassero solo un tempo

Chi l’avrebbe detto all’indomani della compilazione dei calendari. Spezia-Juventus andrà in scena con i liguri davanti ai piemontesi in classifica.

I padroni di casa contano 4 punti (1V – 1X – 2P con 5GF e 10GS) e sono reduci dal successo acciuffato al 94’ a Venezia. Però sul proprio terreno annoverano soltanto la sfida con l’Udinese, match terminato con una sconfitta di misura.

I piemontesi rispondono con 2 punti (0V – 2X – 2P con 4GF e 6GS) e vengono dal pareggio per 1-1 allo Stadium contro il Milan. Fuori casa hanno fatto 2-2 con l’Udinese e perso per 1-2 a Napoli. Gare in cui - praticamente - sono fatti 4 gol da soli.

Il bilancio dei precedenti, cadetteria 2006-2007 e lo scorso torneo di Serie A, vede in vantaggio la Vecchia Signora che al primo faccia a faccia centrò un 1-1, mentre nell’ultimo scontro diretto ha pizzato un 4-1.

Da notare che nel passaggio da primi a secondi tempi i ragazzi di mister Allegri hanno lasciato per strada ben 7 punti. Una graduatoria chiusa al 45’ (più recuperi vari) reciterebbe, infatti, Roma 10 punti, Inter, Juventus, Lazio e Milan a 9. Lo si legge su Tmw.