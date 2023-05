Tmw - Juve, si va verso il -9? Altri dettagli dalle motivazioni del Collegio di Garanzia

Poco fa sono state pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia della sentenza che ha restituito momentaneamente i 15 punti alla Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Poco fa sono state pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia della sentenza che ha restituito momentaneamente i 15 punti alla Juventus. Non c'è alcuno contrasto tra il Codice di giustizia del Coni e della FIGC sulla possibilità di rievocazione. Il processo è stato quindi riaperto legittimamente, come scritto proprio nelle motivazioni pubblicate sul sito del CONI.

Dovranno comunque essere rimodulate le responsabilità e di conseguenza anche l'entità della penalizzazione per il club bianconero verrà ridimensionato. Questo il testo: "Considerato che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus".

A questo punto il ridimensionamento della sanzione per la Juventus è praticamente certo, con il nuovo numero di punti che potrebbe essere 9, come richiesto inizialmente dalla Procura Federale. Adesso la palla passa alla Corte d'Appello Federale che verrà convocata entro 30 giorni, ma presumibilmente anche prima, forse entro la fine del mese di maggio. Per quel che riguarda l'afflittività la Juventus potrebbe chiedere di spostare tutto alla prossima stagione, in modo da salvare la qualificazione alla prossima Champions League.