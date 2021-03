Tmw - Juventus, riflessioni a 360°: su Pirlo passa la linea Paratici

Nessun vertice in corsa alla Continassa. È quanto filtra dalla Juventus, che smentisce così le indiscrezioni battute in mattinata da Sportmediaset: innegabile che la sconfitta contro il Benevento abbia aperto un periodo di riflessioni sul futuro a 360 gradi, ma la linea della società, soprattutto per quanto riguarda l’immediato, resta quella dettata da Fabio Paratici ieri ai microfoni di Sky: avanti con Andrea Pirlo. Dalla società bianconera arrivano smentite anche in relazione alla tensione negli spogliatoi dopo la partita.