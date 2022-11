Tmw - L'ex e il tifoso: l'Empoli si affida a Luperto e a Parisi per fermare il Napoli

Alzi la mano chi avrebbe scommesso che, dopo la quattordicesima giornata, i gol incassati dall'Empoli sarebbero stati meno di quelli dell'Inter.

Alzi la mano chi avrebbe scommesso che, dopo la quattordicesima giornata, i gol incassati dall'Empoli sarebbero stati meno di quelli dell'Inter. Eppure, numeri a confronto, è un dato di fatto. Il segreto della fin qui tranquilla posizione in classifica degli azzurri consiste proprio nella tenuta difensiva. Luperto e compagni, coadiuvati da un Vicario sempre impeccabile, hanno dato maggior sicurezza rispetto al passato. Per raggiungere la salvezza Zanetti si affida anche a loro.

Luperto, l'ex che a Empoli ha trovato la sua dimensione

L'ex di turno viene sempre menzionato troppo poco. Ma in realtà è uno dei difensori più affidabili e continui del campionato. A Empoli ha trovato l'ambiente ideale: è un punto di riferimento e un leader della squadra sia dentro che fuori dal campo. Fa spesso valere la sua stazza e la precisione negli interventi, soprattutto quando c'è da tenere a bada centravanti forti fisicamente. Il suo segreto, probabilmente, è proprio la tranquillità. Con il gioco di Zanetti è prezioso anche in fase di impostazione, come dimostra il passaggio in profondità per Satriano in occasione del gol di Baldanzi contro il Sassuolo.

Parisi, il tifoso che un giorno spera di vestire la maglia del Napoli

Si può dire con certezza che Parisi è uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano. Al suo secondo anno di Serie A sta confermando quanto di buono visto nel campionato d'esordio. Propositivo e lucido in avanti, è migliorato molto anche in fase difensiva. Sta diventando un terzino sinistro completo che farebbe comodo a moltissime squadre. Il palcoscenico del Maradona può aiutarlo a dare ancora di più per mostrare le sue doti.