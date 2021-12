Tmw - L'impresa di Napoli salva Thiago Motta: lo Spezia verso la conferma

Lo Spezia ha deciso: avanti con Thiago Motta in panchina. Le ultime che arrivano dalla Liguria, raccolte da Tuttomercatoweb.com, spiegano che il club avrebbe deciso di andare avanti con il tecnico italo-brasiliano. Niente Marco Giampaolo, col quale gli ultimi contatti non sarebbero stati neanche proficui, ma la decisione di andare avanti con Motta.

Riprendere il filo

Non è un mistero che i rapporti tra il tecnico, il suo staff e la società non fossero idilliaci. La vittoria contro il Napoli, più che un punto di svolta, è stata un segnale. Che ripartire si può, insieme, coi presupposti di inizio stagione. Per questo lo Spezia ha voluto confermare la propria fiducia in Thiago Motta, con l'auspicio che riesca a riprendere in mano il gruppo e a conquistare una salvezza che, dopo il girone d'andata, sarebbe in tasca. Il percorso è ancora lungo ma dal summit di oggi le strade sembrano destinate ad andare avanti insieme.