Tmw - L'Inter dopo Dzeko perde anche Lukaku: il belga ha aperto all'Arabia Saudita

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea ha detto no al prestito di Romelu Lukaku all'Inter e i nerazzurri stanno sempre più maturando l'idea che il ritorno del belga sia un'ipotesi complicata se non impossibile da realizzare. Il giocatore ha dato la totale disponibilità a rientrare a Milano (ma l'Inter vorrebbe rivedere le cifre, del prestito e anche dello stipendio), però come detto i Blues vogliono solo cederlo a titolo definitivo. Così Lukaku ha provato anche ad aprire la porta alla permanenza ma pare che nei piani di Mauricio Pochettino ci siano altre strade.

Per questo pare che nelle ultime ore, dopo nuovi approcci, il belga abbia aperto all'ipotesi Arabia Saudita. L'Al Ahli sta cercando un grande centravanti e Lukaku è tra i primissimi della lista. Il centravanti negli scorsi giorni ha chiuso ogni porta all'Al Ahli che adesso sembra sia tornato alla carica con una nuova faraonica offerta ufficiale. Così sarebbero 'solo' da studiare e capire le distanze economiche (il club arabo ha preso oggi Kalidou Koulibaly) per trovare un'intesa. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.