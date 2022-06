Tmw - Lazio, altro che Mertens: domani fa le visite un giovanissimo vice-Immobile

Sorpasso in extremis della Lazio per Matteo Cancellieri dell'Hellas.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorpasso in extremis della Lazio per Matteo Cancellieri dell'Hellas. Il club biancoceleste infatti ha chiuso col Verona per l'arrivo dell'attaccante, bruciando la concorrenza. Domattina, intorno alle 8.30, sono già previste le visite mediche per il giocatore con la Lazio. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com