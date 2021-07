Tmw - Lazio, Sarri ritrova Hysaj: chiusura ad un passo, i dettagli

Elseid Hysaj, dopo aver salutato a parametro zero il Napoli, è pronto per una nuova avventura. Il terzino albanese è a ad un passo dalla Lazio. Ritroverà Maurizio Sarri, il suo mentore in panchina sin dai tempi di Empoli. Pronto per lui un contratto quadriennale. A riferirlo è Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw Radio.