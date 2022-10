Tmw - Lazio show e Milinkovic meglio di Kvaratskhelia: per un gol è il più decisivo del campionato

Lazio show, tre vittorie consecutive per 4-0 e terzo posto in classifica. La redazione di Tmw esalta i biancocelesti

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio show, tre vittorie consecutive per 4-0 e terzo posto in classifica. La redazione di Tmw esalta i biancocelesti allenati da Sarri e sottolinea che Milinkovic-Savic è il giocatore più decisivo del campionato. Il serbo, infatti, è primo per assist in A (7) ed è il giocatore che ha partecipato a più gol in campionato (10, comprese le 3 reti). Meglio anche di Kvaratskhelia, fermo a ‘9’. Se si conta anche l’Europa, il Sergente biancoceleste incide più di De Bruyne, fermo come il georgiano del Napoli a 9 partecipazioni ai gol del City.