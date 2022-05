Tmw, le ultime di formazione del Genoa: Blessin lancia il 2001 Frendrup

Obiettivo tre punti e basta per il Genoa. I rossoblu cercano un successo al "Maradona" di Napoli per continuare a credere nel sogno salvezza.

Obiettivo tre punti e basta per il Genoa. I rossoblu cercano un successo al "Maradona" di Napoli per continuare a credere nel sogno salvezza. Mister Blessin non dovrebbe avere ancora a disposizione Sturaro, al suo posto al fianco di Badelj dovrebbe esserci sempre Frendrup, in vantaggio su Galdames. In difesa davanti a Sirigu confermato il pacchetto arretrato formato da Hefti, Bani, Ostigard e Criscito mentre in attacco Destro potrebbe essere innescato da Gudmundsson, Amiri e Portanova.