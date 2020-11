TMW - Leao si ferma, Rebic torna titolare col Napoli

Milan, brutta tegola in attacco: si ferma Leao per almeno tre partite. Scrive così Tuttomercatoweb che parla dell'infortunio dell'attaccante e delle conseguenze sulla formazione che affronterà il Napoli al San Paolo: "Il portoghese poteva essere un’arma importante per il Milan proprio per le sue caratteristiche da giocatore rapido e tecnico, ma fortunatamente per Stefano Pioli la squadra in quel reparto ha diversi validi interpreti. In primis Ante Rebic, che giocherà titolare contro il Napoli, poi i rossoneri potrebbero contare sul norvegese Hauge, e Pioli in diverse occasioni ha inserito nello stesso ruolo pure Krunic. Dunque non mancano le soluzioni alternative nella posizione di esterni sinistro d’attacco, ma la perdita di Leao resta importante perché il giocatore finalmente iniziava ad esprimersi nel migliore dei modi e con una certa continuità".