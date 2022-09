Tmw - Maignan, stop più lungo del previsto: il Milan lo taglia dalla lista Champions?

Per questo il Milan sta ragionando sull'attuazione dell'articolo 46.2 del codice delle competizioni Uefa, che permetterebbe al club di tagliare Maignan

Brutte notizie dalla Francia per Stefano Pioli. Mike Maignan ieri ha rimediato una lesione al polpaccio sinistro e i tempi di recupero, come raccolto dalla redazione, potrebbero essere superiori alle 2-3 settimane. Per questo il Milan sta ragionando sull'attuazione dell'articolo 46.2 del codice delle competizioni Uefa, che permetterebbe al club di tagliare Maignan dalla lista A con il relativo inserimento di Ciprian Tatarusanu, che poi verrebbe rimosso in prossimità della partita contro la Dinamo Zagabria in programma il 25 ottobre in Croazia. Ore di riflessione, la sensazione è che la sostituzione, visto l'esito degli esami, potrebbe concretizzarsi.